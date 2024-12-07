Aydın’ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri, minik öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan figürlü çıkartmalarla sınıf duvarlarını süsledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, doğa ve hayvan sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yenipazar ilçesi Paşaköy İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte, hayvan figürlü çıkartmalar öğrencilerle birlikte sınıf duvarlarına yapıştırıldı. Çocukların hayvan sevgisini erken yaşta benimsemelerini sağlamak ve gelecek nesillerin doğa dostu bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Jandarma ekipleri, çevre ve hayvan koruma bilincinin önemini vurgulayarak bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Etkinlik, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlarken, doğa ve hayvan dostu bir toplumun temellerinin atılmasına da katkı sundu.