Aydın’da 2 otomobilin karıştığı trafik kazası yürekleri ağızlara getirirken, kazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 RF 531 plakalı otomobil ile, 48 EK 325 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle Çakırbeyli Mahallesi Kavşağı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobiller savrulurken kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobillerde gerekli kontrolleri yaparken jandarma ekipleri de kaza nedeniyle tıkanan yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazada ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.