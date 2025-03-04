Cumhurbaşkanlığı’nın 10 Ağustos 2024 tarihli genelgesinin ardından Aydın’ın tek özel Mesleki Anadolu Lisesi olan Aydın Yüksek Teknoloji Koleji, hem mesleki eğitimin ve çocukların hem de sektörün gelişmesi amacıyla sektör iş birliği toplantıları başlattı. Yüksek Teknoloji Koleji’nin öncülüğünde gerçekleştirilen "Mesleki Eğitimde Sektör İşbirliği" etkinliği Aydın’daki sektör temsilcileri ile eğitim dünyasını bir araya getirdi. Etkinliğe, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcileri ile Aydın’ın önde gelen firmalarının temsilcileri katıldı. Etkinlikte, mesleki eğitimde nitelikli iş gücü yetiştirme konusundaki işbirlikleri masaya yatırıldı.

"Mesleki eğitim sektörel işbirliği ile daha güçlü hale getirilecek"

Yüksek Teknoloji Koleji Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, sunumunda mesleki eğitimin sektörel işbirlikleriyle daha güçlü bir yapıya kavuşacağını vurguladı. Başaran, "Sektörle işbirliği sayesinde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirebiliriz. Bu işbirlikleri, öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmanın yanında, eğitim programlarının güncellenmesi ve öğretmen gelişimine de katkı sunacaktır" dedi.

Başaran ayrıca, mesleki eğitimdeki işbirliklerinin hem eğitim kurumlarının hem de iş dünyasının beklentilerini karşılayarak ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refahın artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Konuşmasının devamında, "Sizlerin deneyim ve bilgilerinden faydalanarak öğrencilerimizi daha donanımlı ve nitelikli hale getirmeyi hedefliyoruz" diye ekledi.

"Katılımcılar görüşlerini paylaştı"

Etkinlikte katılımcılar söz alarak mesleki eğitime ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Ayrıca, sektör danışma kurulları oluşturularak taleplerin daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve sivil toplum kuruluşları ile eğitim paydaşlarının da sürece dahil edilmesinin fayda sağlayacağı belirtildi.

10 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon oluşturulması amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" yayımlandığını ve bu genelgeye çok önemsediklerini kaydeden Yüksek Teknoloji Koleji Okul Koordinatörü Dr. Ramazan Başaran, "Herkesin Bir Mesleği Olmalı" anlayışıyla sektör işbirliklerinin geliştirilmesi, mesleki eğitime erişimin artırılması ve kalite standartlarının yükseltilmesini hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, öğrencilerin hem hayata hem de istihdama hazırlanarak ülkenin kalkınmasına ve toplumsal refahın artmasına katkı sağlaması amaçlandığını ve ülkedeki pek çok sorunun bu yöntem ile çözüleceğine inandığını kaydetti.

Dr. Başaran, ilkini bu ay gerçekleştirdikleri etkinlikleri bundan sonra düzenli olarak sürdüreceklerini kaydetti.