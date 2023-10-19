Aydın’da eğitim-öğretime 38 yıl önce başlayan Mimar Sinan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yapılan protokol ile hak ettiği değeri buldu. Ara eleman değil aranan eleman yetiştirme felsefesi ile eğitimin sürdüğü okulda eğitim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu henüz mezun olmadan meslek hayatına başladı. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul İdaresi öncülüğünde gerçekleştirilen proje çerçevesinde okulun 11. Sınıf öğrencileri için Aydın’da faaliyet gösteren bir firma öğrencilerin iş başı eğitimi protokolü imzalandı.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin diplomaları ile birlikte işlerinin de sahibi olması için yapılan çalışmalar kapsamında Aydın’daki bir firma daha okul ile iş başı eğitim protokolü imzaladı. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren firmanın kendi bölümü ile ilgili eğitim gören okul öğrencilerinden bir bölümünü ücreti karşılığında staj yaptırıp öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını da karşılayacağı belirtildi.

“Var olmak için üretmek, önde olmak için ara değil aranan eleman olmak zorundayız”

Aydın Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak ara elaman değil aranan elaman yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Okul Müdürü Hüseyin Aygün, geç de olsa ülkemizde meslek liselerinin hak ettiği değeri görmeye başladığını söyledi. Bugün okullarından mezun olan tüm öğrencilerin sıradan bir lise diploması ile değil iyi bir meslek erbabı olarak kolunda altın bileziği ile hayata başladığını kaydeden Aygün, il genelinde pek çok önemli firma ile iş başı eğitim programlarını sürdürdüklerini söyledi. Bugün Yenilenebilir Enerji Bölümü öğrencileri için ayrı bir protokol imzaladıklarını kaydeden Aygün, “Okulumuzda 1520 öğrencimiz var. Bunların 486’sı 9. sınıf. Geri kalan tüm öğrencilerimiz bir yandan lise eğitimlerini alırken diğer yandan hayata hazırlanıyor. Mevzuat gereği sadece 11. Sınıf öğrencilerimiz iş başı eğitim programlarına dahil edilebiliyor. 10. Sınıf öğrencilerimizin de bu proje içine alınması için yazışmalar yapıyoruz. Ülke sanayisinde yaşanan pek çok sorunu meslek liselerinde yetişen gençlerimizin çözeceğine inanıyoruz” diyerek okul olarak teorik ile pratiği birleştirip üretebilen gençler yetiştirdiklerini söyledi.

“Sanayide beyaz duman yükselmeyince sofraya aş gelmez”

Globalleşen dünyada üretimin öneminin her geçen gün arttığını ve vatanına milletine faydalı olmak isteyen herkesin öncelikle üretmesi gerektiğini belirten Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, “Sanayide beyaz duman yükselmeyince sofraya aş ekmek gelmez. Bu nedenle ülkemiz ve ilimiz için bolca üretim yapmak zorundayız. Türkiye’de son yıllarda eğitime bakış açısı değişiyor. Teorik olarak öğrenilen konular pratikte uygulanabiliyorsa o zaman iş güzel oluyor. Bu nedenle okullarımızda öğrencilerimizin üreterek eğitilmesine önem veriyoruz. Bu kapsamda yeni bir protokole daha imza atıyoruz. Bu protokolün tek amacı üreten Türkiye ve üreten Aydın olma hedeflerine doğru ilerlemektir” diyerek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul İdaresi ile özel bir yenilenebilir enerji firması arasında iş başı eğitim protokolü imzalandı.