Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm ilçelerdeki meslek liseleri deprem yaralarını sarmak için seferber oldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm ilçelerdeki meslek liseleri deprem yaralarını sarmak için seferber oldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen yardım kampanyalarının yanı sıra meslek liselerinde öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen ürünler deprem bölgelerine ulaştırılıyor.

Aydın’da Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı olan okullarda günlük 15 bin ekmek üretimi yapılarak deprem bölgesine gönderiliyor. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu bir paketi 4 kişilik olmak üzere günlük 370 paket kumanya üretiliyor.

Hayırseverlerimizin yaptığı polar kumaş yardımları ile Giyim Teknolojileri Alanı olan okullarda çocuklar için günlük 200 adet kışlık kıyafet dikimi yapılıyor. Üretildikçe düzenli olarak deprem bölgesine gönderimi yapılan ürünlerden kıyafet ve gıdanın yanı sıra Metal Teknolojileri Alanı olan okullarda öğrenci ve öğretmenler tarafından günlük 30 adet soba üretimi yapılıyor.

Düzenli olarak devam eden üretimler ile birlikte Aydınlı iş insanları ve hayırseverlerin ham madde temin etmeleriyle Kimya Teknolojileri Alanı öğretmen ve öğrencileri sıvı sabun üretimine başladı. Toplam 70 ton sıvı sabun 7 ayrı araçla 7 ayrı ile gönderilecek.