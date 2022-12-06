Aydın’da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde özel araçların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; “Bisiklet ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaşması gerekiyor” dedi.

Aydın’da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde özel araçların oluşturduğu yoğunluk sebebiyle birçok noktada trafik durma noktasına gelirken, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; “Bisiklet ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaşması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısının en fazla olduğu illerden olan Aydın’da mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde özel araç kullanım yoğunluğu nedeniyle trafik, durma noktasına geliyor. Özellikle Adnan Menderes Bulvarı, E-87 Karayolu ve Atatürk Bulvarı ile şehrin çeşitli noktalarında sabahın erken saatlerinde araçlar ile iş veya okula yetişmek imkansız hale geliyor.

1 kilometrelik yolun yaklaşık 10 dakikada alınabildiği Aydın’da yaşanan trafik yoğunluğunun, özel araç kullanımın artmasından kaynaklandığını ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; “Aydın, aslında bisiklet veya toplu taşıma ile ulaşımın oldukça kolay olduğu bir şehir yapısına sahip. Bunun yanında şehir o kadar büyük bir yüzölçümüne de sahip değil. Maalesef herkes özel aracıyla işe veya okula gitmek istediği için özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde trafik birçok noktada kilitleniyor. Hem vakit hem de nakit tasarrufu ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için toplu taşıma ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerekiyor” dedi.