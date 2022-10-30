Aydın’da ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde toplam 81 bin 321 kadına eğitim verilirken Meme Kanseri taramalarında ise 2021 yılına göre 4 kat artış sağlandı.

Aydın’da ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde toplam 81 bin 321 kadına eğitim verilirken Meme Kanseri taramalarında ise 2021 yılına göre 4 kat artış sağlandı.

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi ile tarama sayılarındaki artış, kanserden korunma ve hayat konforunu arttırdı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Aydın’da “Kadın Sağlığı Eğitim Projesi” ile verilen eğitimler ve vatandaşların duyarlılığı neticesinde Meme Kanseri taramaları yapılan vatandaşların sayısı 4 katına çıktı. Bununla birlikte çok daha erken tanı kabiliyetinin artmasıyla vatandaşların tedavi süreci ve hayat konforu da yükseldi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy’un koordinatörlüğünde başlatılan ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde ise 15-69 yaş arası toplam 411 bin 522 kadına eğitim verilerek farkındalık oluşturulması amaçlanırken Ekim 2022 tarihi itibari ile il genelinde toplam 81 bin 321 kadına eğitim verildi. Eğitim sonrası Meme Kanseri taramalarında 2021 yılına göre 4 kat artış sağlandığı gözlemlendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kanser, dünyada ve ülkemizde ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen önemli bir halk sağlığı problemidir. Toplum tabanlı taramalar yoluyla kadınlarımızın muhtemel bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda Meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir. Valimiz Hüseyin Aksoy’un saygıdeğer eşi Hülya Aksoy Hanımefendi koordinatörlüğünde başlatılan, ‘Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde toplam 15-69 yaş arası toplam 411 bin 522 kadınımıza eğitim verilerek farkındalık oluşturulması hedeflenmiştir. Ekim 2022 tarihi itibari ile toplam 81 bin 321 kadınımıza eğitim verilmiş, eğitim sonrası tarama oranlarımızda; Meme Kanseri taramalarında 2021 yılına göre 4 kat artış sağlanmıştır. Tarama sonrası Erken Tanıya yönelik ileri tetkik ve tedavi için hastanelerimize yönlendirilmesi yapılan kadınlarımızın, Meme Kanseri taramalarında 2021 yılına göre 3 kat erken tanı imkanı sağlanmıştır. Genel olarak Kanser taraması yaptırma oranlarına baktığımızda serviks kanseri taramalarında 3 kat artış, kolorektal kanser taramalarında 6,5 kat artış izlenmiştir” ifadeleri yer aldı.