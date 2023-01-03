Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir çok proje hayata geçiriliyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrencilerin matematik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bir çok proje hayata geçiriliyor.

Aydın’da uygulamaya konulan proje ile okul öncesinde matematiği günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak için “Her Yerde Matematik” anlayışı ile tematik matematik etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Proje etkinlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu “Matematik Seferberliği” çerçevesinde yürütülüyor. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen Alışverişte Matematik, Sanatla Matematik, Masallarla Matematik, Mutfakta Matematik ve Doğada Matematik temalarındaki etkinlikler ile matematiğin yaşamın bir parçası olduğu vurgulanarak öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

Projenin uygulandığı Aydın’ın İncirliova İlçesi Acarlar Anaokulu‘nda “Alışverişte Matematik” basamağı çerçevesinde temsili kurulan Pazar tezgahlarında 869 uzantılı Türk Malı barkod kodu ürünlerin üzerine yapıştırılarak, öğrencilerde hem günlük yaşamda kullanıma ilişkin farkındalık oluşturuldu, hem de temsili paralar ile çocukların alışveriş ortamında basit toplama çıkarma yapmalarına imkan tanındı. Böylece öğrenciler eğlenerek, yaparak, yaşayarak soyut bir bilim olan matematik ile ilgili eğlenceli ve somut bir uygulama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Matematik Seferberliği çerçevesinde uygulamaya konan bir diğer örnek çalışma ise Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan “1.Efeler Ortaokullar Arası Matematik Oyunları” oldu. Matematiğin yaşam ile bağını ortaya koymak, temel bilgiyi beceriye çevirmek, çözüm üretme ve zamanı iyi kullanarak bilimsel düşünme sistemlerini geliştirmek ayrıca öğrencilere grup ile çalışmanın önemini vurgulamak amacı ile uygulamaya başlanan projenin her eğitim-öğretim yılında devam etmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından başlatılan Matematik Seferberliğinin en başarılı örneklerinden biri Aydın’ın Çulhan Köyünde bulunan Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi oldu. Bu merkezde öğrencilerin günlük hayatta karşılaşacakları problemlere çözüm bulacağı ve ilgi alanlarına göre atölyelerde etkinlikler gerçekleştirebileceği alanlar bulunuyor. Matematiğin sanat, spor, felsefe gibi daha birçok dalla buluşmasını sağlayan etkinliklerle çocukların geleceği için sağlam adımlar atılıyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yapmış olduğu açıklamada ‘Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren matematiği yaparak, yaşayarak ve severek öğrenmeleri için başlattığımız “Mini Mini Matematik” projesi çerçevesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantılarını tamamladık. İlimiz genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında proje çalışmaları proje takvimine uygun olarak tüm hızıyla devam ediyor. Öğrenci ve velilerimizden gelen olumlu geri dönütler bizi memnun etmektedir. Matematik Seferberliği başlatarak bizlere bu imkanı sunan Bakanımız başta olmak üzere, yerelde uyguladığımız projelere desteğini esirgemeyen valimize, projelerimizi özveriyle uygulayan tüm meslektaşlarıma, katkıları için velilerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.