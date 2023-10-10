Aydın’da cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek olan ’Matematik Olimpiyatları Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın il genelinde ortaokullar ve liseler arası Matematik Olimpiyatları Projesi’nin tanıtım toplantısı Efeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Matematiğin yaşam ile bağını ortaya koymak, temel bilgiyi beceriye çevirmek, öğrencilerimizin çözüm üretme ve zamanı iyi kullanma becerisini artırarak bilimsel düşünce sistemlerini geliştirmek, öğrencilerin okullarına aidiyet duygusu ile bağlanmalarını sağlamak, okulların eğitim-öğretim standartlarını yükseltmek, matematiğe özel ilgisi ve yeteneği olan öğrencileri keşfetmek, Türkiye Yüzyılı’na doğru atılan adımlarda en önde olmak amacıyla Aydın Matematik Olimpiyatları’nı düzenlemekteyiz. Ayrıca, 15.yüzyılda Avrupa’da dünyanın bir tepsi gibi düz olduğu, etrafının denizlerle çevrili olduğu düşünüldüğü bir dönemde, Fatih Sultan Mehmet’in "O, bilginin güneşidir’’ diyerek iltifat ettiği, zamanının müstesna bilgini, astronom, matematikçi, filozof ve dil bilimci Ali Kuşçu’ya ithaf ederek bu bilim insanımızı halkımıza tanıtmak amacındayız. Olimpiyatlar ile tüm ilimizde matematik okuryazarlığını, matematiğe olan ilgiyi artırıp, tüm bilim olimpiyatlarına ve bilimsel etkinliklere katılımları artırarak Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Türkiye Yüzyılına’ emin ve hızlı adımlarla ilerleyeceğiz. Aydın matematik olimpiyatlarına katılan ve düzenlenmesinde aktif rol üstlenen tüm okullarımızın idareci ve öğretmenlerimizi kutluyor, şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Toplantıya Aydın Matematik Olimpiyatları Projesi bilgilendirme sunumu ile devam edilerek içerik ve işleyiş hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, olimpiyat yürütme komisyonu üyeleri, olimpiyat sorularının yazımını yapacak Aydın kitap yazma komisyonu üyeleri, tüm ilçe yönetici ve okul müdürleri ile okulların matematik öğretmenleri katılım sağladı.