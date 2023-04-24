Aydın’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Mart ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri olmak üzere 2 bin 103 denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimizde toplam, 2 bin 156 adet gıda üretim yeri, 13 bin 550 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Mart ayında gıda üretim yerlerine 331 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 772 adet olmak üzere toplam; 2 bin 103 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vesaireye istinaden il genelinde toplam 47 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 24 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 719 bin 480 TL’lik yasal işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Mart ayı içerisinde 456 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 435 bin 482,45 kg kuru incir, 117 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 510 bin 458,93 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam, 573 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3 milyon 945 bin 941,38 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Mart ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 38 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 7 adet, üretim yerleri ilgili 2 adet olmak üzere toplam 47 adet şikâyet gelmiştir. Şikâyetlerle ilgili olarak 33 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığı GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)’ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 118 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat ara vermeden devam etmektedir" denildi.