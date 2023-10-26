Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Kırsal Koçak Köyü’nde yaşayan bir aile bahçeden topladıkları mantardan zehirlendi. Yaklaşık 1 haftadır hastanede yoğun bakımda olan Nuray Babacan’ın karaciğerinin iflas ettiği ve talihsiz kadın için 0 Rh pozitif kan ve karaciğer bağışı beklendiği açıklandı.

Edinilen bilgiye göre; Koçak Köyü’nde yaşayan ve Ovacık Yaylası’nda kestanelerini işlemek için köyden yaylaya çıkan Seyfettin Babacan, eşi Nuray Babacan ve yanlarında yardımcı olarak çalışan Mehmet S. bahçeden topladıkları mantarları pişirip yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Aydın’da yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Nuray Babacan İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılan Nuray Babacan’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kocası Seyfettin Babacan ile yardımcıları Mehmet S.’nin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, her yıl bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan mantarların bazılarının zehirli olduğu için yenmemesini tavsiye etti.