Aydın’da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Aydın’da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “28.11.2022 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, Aydın il merkezi ve batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Köşk) kuvvetli (21-50 kg/m) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.