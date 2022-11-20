Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Aydın genelinde bu geceden itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Aydın genelinde bu geceden itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Aydın il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.