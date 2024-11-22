Aydın için sarı kodlu uyarı verilirken meteorolojik verilere göre il genelinde Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte kuvvetli yağışın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.