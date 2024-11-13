Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Müdürlüğü ve CHP’li 13 ilçe belediyesi başkanı yayımladıkları ortak bildiri ile vatandaşları yaşanan kuraklık dolayısı ile su tüketimi konusunda iş birliğine davet etti.

Yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Dünyamızı tehdit eden küresel ısınma; ülkemizde olduğu gibi ilimizde de olağanüstü düzeyde kuraklık tehdidi ile karşımıza çıkmaktadır.Kuraklık; olağanüstü yıkıcı etkisine rağmen, anlık etkisi en güç anlaşılan doğal afetlerden birisidir. İlimiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen son tespitlere göre “olağanüstü kurak bölge” olarak kayıtlara geçmiştir. Bizler; Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Partili 13 İlçe Belediyesi olarak kuraklığa karşı aktif ve pasif tüm çalışmalarımızı yapmakta, alınabilecek tüm tedbirleri almaktayız. Bununla birlikte, Aydınlı hemşehrilerimizi de su tüketiminin gözden geçirilmesi, aşırı su kullanımından kaçınılması, yaşamakta olduğumuz kuraklık afetine karşı tedbirli olunması noktalarında iş birliğine davet ediyoruz. Susuzluk bizleri yönetmeden biz suyu yönetelim”