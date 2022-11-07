Aydın’da atıl durumdaki 42 köy okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle Köy Yaşam Merkezi olarak hizmete açıldı.

Aydın’da atıl durumdaki 42 köy okulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle Köy Yaşam Merkezi olarak hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen “Köy Yaşam Merkezleri” projesi çerçevesinde atıl durumdaki köy okulu binaları, Köy Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmete açılıyor. Bu çerçevede Aydın’da atıl durumda bulunan 42 köy okulu da yaşam merkezine dönüştürüldü. Aydın Valiliği koordinesinde Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi’nde düzenlenen resmi açılış törenine video konferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ile birlikte ülke genelindeki 2 bin köy okulunun açılışını gerçekleştirdi. Çulhan Mahallesi’nde 1997 yılından bu yana atıl vaziyetteki ilkokul, restore edilerek Ali Kuşçu Matematik Evi ve Köy Yaşam Merkezi adıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Hayata geçirilen merkezde eğitim görecek olan anaokulu öğrencilerinin yanı sıra köydeki kadınlara da el sanatları kursu ve öğrencilere bilim ve teknoloji dersleri verilecek.

Köy okullarının yeniden hayat bulmasının ve açılan merkezde çocukların matematiği eğlenerek öğrenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Köy Yaşam Merkezleri Aydın ilinde de hayata geçirildi. Bugün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Aydın’ın da canlı yayın olarak katıldığı etkinlikte Türkiye genelinde 2 bin Köy Yaşam Merkezi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Köylerimizde atıl durumda kalmış, kapanmış olan köy okullarının yeniden canlandırılarak halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bunları kullanmak adına bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Özellikle anasınıfı öğrencileri için, ilkokul öğrencileri için okul açma noktasında da önemli bir çalışma ortaya kondu. Biz de Aydın genelinde toplam 42 Köy Yaşam Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. Temsili olarak burada törenimizi gerçekleştirdik. Bu merkezimizin bir başka özelliği de Ali Kuşçu Matematik Evi’ne sahip olmasıdır. Burada özellikle matematikle ilgili birçok öğrencimizin yararlanabileceği, farklı aktivitelerin gerçekleştirileceği bir takım etkinlikler ortaya konacak. Çocuklarımızın matematiği sevmesi, matematiği eğlenerek öğrenmesi ve daha başarılı olmalarına katkı sağlayacak böylesine önemli ve güzel bir çalışmayla Aydın olarak Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi’nde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duymaktayız. Katkısı olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katıldığı açılış törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile kurum müdürleri ve Çulhan Mahallesi sakinleri katıldı.