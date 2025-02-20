Aydın’ın Çine ilçesinde yaralı halde bulunan Kızıl Şahin, jandarma ekiplerince doğa korumaya teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çevre ve doğa koruma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Çine ilçesi Altınova Mahallesi’nde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yaralı "Kızıl Şahin" cinsi yabani kuşu teslim aldı. Koruma altına alınan kuş, tedavi ve rehabilite edilerek tekrardan doğal yaşam alanına bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.