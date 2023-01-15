Ülke genelinde ağır kış şartları ve soğuk hava etkisini gösterirken, yazdan kalma günler yaşayan Aydın’da sıcak havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı. Ocak ayının ortasında hava sıcaklığı 17-18 dereceyi gösterirken Aydın merkezdeki parklarda adeta adım atacak yer kalmadı.

Ülke genelinde ağır kış şartları ve soğuk hava etkisini gösterirken, yazdan kalma günler yaşayan Aydın’da sıcak havayı fırsat bilenler kendilerini dışarı attı. Ocak ayının ortasında hava sıcaklığı 17-18 dereceyi gösterirken Aydın merkezdeki parklarda adeta adım atacak yer kalmadı.

Sabah güne güneşli bir gün ile başlayan Aydınlılar günü parklarda geçirdi. Yediden yetmişe herkesin park ve mesire alanlarına akın ettiği Efeler İlçesi’nde geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tekstil Park’ta adım atacak yer kalmadı. Yaşlılar sandalyeleri ve minderleri ile geldiği parkta çimenler üzerine yazdan kalma günün keyfini yaşarken, çocuklar ise çeşit çeşit oyuncakların bulunduğu parkta oynayıp eğlenmenin tadını keyfini çıkardı.

Yıllardır atıl ve adeta madde bağımlıların mekanı haline gelen terkedilmiş vaziyetteki Aydın Tekstil Alanı’nı restore edip Aydınlıların kullanımına sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, “Geçen yıllarda buradan geçmeye korkarken bugün burada çocuklarımızla boş vakitlerimizi değerlendirmenin keyfini yaşıyoruz” diye konuştular.