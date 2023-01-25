Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde de “Kış Okulu” çerçevesinde gerekli çalışmaları hızla yürüterek okullarda öğrenciler için açmış olduğu ücretsiz ilgi gördü.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yarıyıl tatilinde de “Kış Okulu” çerçevesinde gerekli çalışmaları hızla yürüterek okullarda öğrenciler için açmış olduğu ücretsiz ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilk kez hayata geçirilen “Kış Okulu” nun yanı sıra okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademeleri için yarıyıl tatiline özel 5 ayrı dijital materyal de öğrencilerin kullanıma sunuldu. Matematik dersleri için "Matematik ile Eğlenceli Kış", İngilizce dersleri için "Winter Fun with English" olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi hazırlandı. Ayrıca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kademedeki öğrencilere yönelik güncel bilgilerin, eğlenceli etkileşimli içeriklerin yer aldığı 3 ayrı Bilim Sanat Dergisi de dijital ortamda ilk kez hazırlandı.

“Kış Okulu” çerçevesinde Efeler Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Yunus Emre İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’ndeki kursları ziyaret eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ‘Bakanlığımızca “Kış Okulu” kurslarında kullanılmak üzere hazırlanan materyaller, her seviyedeki öğrencinin gelişimi gözetilerek hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Yeni yaklaşımların kullanıldığı programda, eğlenceli ve günlük yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak öğrenme sürecini kapsayan ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş içerikler yer alıyor. 21 Ocak Cumartesi günü başlayan kurslarımız, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecektir. Yarıyıl tatilini okullarımızdaki güvenli ortamlarda sosyal, kültürel ve akademik beceriler kazanarak geçirmelerine imkan tanıyan projenin öncülüğünü yapan Bakanımız başta olmak üzere, proje için büyük emek harcayan tüm mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, öğrenci ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.