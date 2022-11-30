Aydın, 2022-2023 Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Planlama Komisyon kararları açıklandı. Komisyon kararına göre önceki yıllarda olduğu gibi 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği uygulamasının zorunlu olmadığını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “İlimizde kış lastiği zorunlu olmasa da sıcaklığın düşük olduğu yüksek kesimlerde kış lastiği kullanılmasını ve araçların mutlaka kış bakımlarının yaptırılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Aydın, 2022-2023 Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Planlama Komisyon kararları açıklandı. Komisyon kararına göre önceki yıllarda olduğu gibi 01 Aralık-01 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği uygulamasının zorunlu olmadığını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “İlimizde kış lastiği zorunlu olmasa da sıcaklığın düşük olduğu yüksek kesimlerde kış lastiği kullanılmasını ve araçların mutlaka kış bakımlarının yaptırılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Ülke genelinde 1 Aralık’tan itibaren yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu olduğunu belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Mevsim şartlarından dolayı trafik yoğunluğunun en fazla olduğu dönemlerden biri de kış mevsimidir. Hem şehirdeki trafik yoğunluğunun önlenmesi hem de daha ekonomik olması nedeniyle vatandaşlarımızın özel araç yerine toplu taşıma araçlarından faydalanmasını tavsiye ediyoruz. Toplu taşıma araçlarını kullanmayı alışkanlık haline getirirsek bu halkımız için vakit ve nakit kazancı olacaktır” dedi.

Türkiye’de gülük ısı farkının en yüksek yaşandığı illerin başında Aydın’ın geldiğini bu nedenle ovadaki yerleşim birimleri ile dağlardaki yerleşim birimleri arasında mevsimsel farklılıklar yaşandığını kaydeden Başkan Özmeriç, “Yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlarımız kendi güvenlikleri için zorunlu olmasa da kış lastiği kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü Aydın il merkezinde sıcaklık 15-16 derece seyrederken Terziler, Kayacık, Sarıcam gibi kırsal yerleşim birimlerinde 2-3 derece olabiliyor” dedi.

Trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için araçların kış bakımının da önemli olduğunu kaydeden Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, verilere göre kış mevsiminde trafik kazaları 6 kat daha artış gösterdiğini daha güvenli bir sürüş için araçlarda kış bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.