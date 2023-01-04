Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakalarında ringe çıkan sporcular, birincilik için ter döktü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Karate Kız Erkek İl Birinciliği müsabakalarında ringe çıkan sporcular, birincilik için ter döktü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede oynanan müsabakalarda sporcular, şampiyon olmak için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda Aydın İl Birincileri belli oldu. Dört farklı kategoride yarışan sporcular centilmenlik içinde müsabakaları tamamlarken, karşılaşmalar sonucu iller arası müsabakalara gitmeye hak kazanan yarışmacılara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.

Küçük Bayanlar +47 kg Kategorisinde Tusem Şimşek, Yıldız Bayanlar 60 kg Kategorisinde Asya Akman, Bayanlar Gençler B 50 kg Kategorisinde Elina Melis Yıldırım, Bayanlar Gençler B 70 kg kategorisinde Şevval Çeltik, Bayanlar Gençler A 50 kg Kategorisinde Beren Sudem Çelik birinci oldu.

Erkekler Gençler B 57 kg Kategorisinde ise Deniz Özer, Erkekler Gençler A 57 kg Kategorisinde Mehmet Öpöz, Erkekler Gençler A 63 kg Kategorisinde Aras İrişen, Erkekler Gençler A 69 kg Kategorisinde Özay Eroğlu, Erkekler Gençler A 74 kg Kategorisinde Baransel Solak birinci oldu.

Dereceye giren Yıldızlar, Giresun’da 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan iller arası müsabakalarda, Gençler ise Yozgat’da 3-5 Mart tarihlerinde yapılacak olan müsabakalarda Aydın’ı temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakalarda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.