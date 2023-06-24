Türkiye’de kestane üretim alanı ve miktarı olarak birinci sırada yer alan Aydın’da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün kestane gal arısı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Aydın’ın önemli değerlerimizden biri olan kestane il genelinde pek çok çiftçinin ana geçim kaynağını oluşturuyor. Kestane bitkisinin önemli zararlılarından olan ve Aydın’da geçen yıl tespit edilen kestane gal arısına karşı mücadele çalışmaları ise hızla devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri teknik personelleri tarafından kestane üretim sahaları taranarak zararlıyla bulaşık parseller tesit edilerek, üreticiler bilgilendiriliyor.

Gündüz eğitimleri yanında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahallesi ve Efeler ilçesi Eğrikavak Mahalleleri’nde gece eğitimleri düzenlendi. Kestane gal arısı zararlısı hakkında üreticiler bilgilendirilerek, alınabilecek önlemler anlatıldı. Katılımın yüksek olduğu programlarda değerlendirme maksatlı soru ve cevaplardan sonra üreticilere kitapçık, broşür ve lifletler dağıtılarak eğitim sonlandırıldı.