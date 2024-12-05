Aydın’da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde Kasım ayı içerisinde 25 bin 915 araca işlem yapılırken, meydana gelen 684 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

Aydın’da trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 155 bin 425 araç kontrol edilirken, 25 bin 915 araca işlem yapıldı. Alınan önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2024 Kasım ayı içerisinde Aydın sınırlarında toplam 287 maddi hasarlı, 392 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 684 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 524 kişi yaralandı, 5 kişi ise hayatını kaybetti.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi.