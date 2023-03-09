Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi ve son durumu masaya yatırıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesi ve son durumu masaya yatırıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında tanışma ve sağlık hizmetleri sunumu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda müdürlüğe yeni atanan Dr. Şenkul ile tanışmanın ardından kamu hastanelerinin son durumu ve sağlık hizmet kalitesinin artırılması konuları görüşüldü. Yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul Başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Halk Sağlığı Hizmetleri, Personel Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Başkanlıkları ve Kamu Hastaneleri Başhekimlerinin katılımı ile tanışma ve sağlık hizmet sunumu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilimiz kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için mevcut durumlar ve yapılması gerekenler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı.