Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve ADÜ Tıp Fakültesi Acil Ana Bilim Dalı iş birliği ile kalp rahatsızlığı yaşayan ve ölüm tehlikesi bulunan vakalara daha hızlı ve etkin müdahale edilmesine yönelik çalıştay düzenlendi.

ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Aköz, toplantı başında konuşma yaparak bu tür hastaların sağ kalım oranında artış sağlanmasında hastane öncesi nakil sürecinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bu tür toplantıların devamının gelmesi gerektiği söyledi. ECMO konusunda ve aynı zamanda nakil süresindeki yaşanan sorunlar hakkında Doç. Dr. Yunus Emre Özlüer ve Aydın’da arrest vakalarının istatistik bilgi ve beyan konumlandırma hakkında Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Mehmet Yılmaz sunum yaptı. Katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı son bölüm ile çalıştay sonlandırıldı.

Çalıştaya; Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Duman, Doç. Dr. Yunus Emre Özlüer, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş, Acil Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı Mehmet Yılmaz, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı eğitmenler, 112 ASHİ Çalışanları, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi acil doktorları, ADÜ Acil Servis asistanları katıldı.