Aydın’da öğrencilerin vasıflı hale gelmesi amacıyla meslek liselerinin yanı sıra hayata geçirilen denklik ve telafi programları da ilgi görmeye devam ederken, Ustalık Telafi Programı çerçevesinde 3 bin 167 öğrenciye ustalık belgesi verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde mesleki ve teknik liselerde yürütülen telafi ve denklik programlarına vatandaşların ilgisi her geçen gün artarken, verilen kurslar ile birlikte daha kalifiye ve vasıflı elemanların yetişmesi sağlanıyor. 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında verilen eğitimlerde birçok öğrenci ustalık ve kalfalık belgelerine sahip oldu. Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Programı çerçevesinde 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda Ustalık Telafi Programı’na katılan 3 bin 167 öğrenciye Ustalık Belgesi verildi. Programa kayıtlı 7 bin 373 öğrencinin ise eğitimlerine devam ediliyor.

Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı çerçevesinde 2020 yılından itibaren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda uygulanan Diploma Telafi Programı’na katılan 651 öğrenciye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması verildi. Programa kayıtlı 198 öğrencinin ise eğitimlerine devam ediliyor.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik programı çerçevesinde ise 1 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında program başvuruları sonucu yapılan sınavlarda 542 kalfalık belgesi, bin 186 ustalık belgesi verildi. Ayrıca bin 12 ustaya ise katıldıkları kurs sonrasında usta öğreticilik belgesi verildi.

“12 bin meslek liseli mezun oldu”

Her geçen gün kalifiye eleman sayısını artıran Aydın’da 2022-23 Eğitim Öğretim Yılı verilerine göre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 14 bin 67, Mesleki Eğitim Merkezi’nde 14 bin 445, Mesleki Açık Lise’de 120, Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 345 olmak üzere toplam 29 bin 977 meslek liseli öğrenci bulunuyor. Aynı dönemde ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 3 bin 220, Mesleki Eğitim Merkezi’nden 9 bin 624, Mesleki Açık Lise’den 34, Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 62 olmak üzere toplam 12 bin 940 meslek liseli öğrenci mezun oldu.