Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada 123 bin 200 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada 123 bin 200 adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışma başlattı. Söke ilçesinde M.A.K isimli şahsın kullanmış olduğu arabada yapılan aramada, 123 bin 200 adet bandrolsüz kaçak sigara, 9 bin 500 Gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Araç şerh konularak yedi emin deposuna teslim edilirken, şahıs hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.