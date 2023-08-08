Aydın’da jandarma ekipleri yaptıkları sahte ve kaçak içki uygulamalarında 898 işyerini denetlerken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı.

Aydın’da 18 düzensiz göçmen yakalandı Aydın’da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, il merkezi ve ilçelerde kaçak ve sahte alkollü içki uygulaması çerçevesinde 85 ekip, 241 personel ile yapılan uygulamada, 898 İşyeri kontrol edildi. 3 bin 264 şahıs sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, bunlardan biri tutuklandı. Uygulama esnasından çeşitli miktarlarda kaçak/sahte alkol, sahte bandrol ve kaçak tütün ele geçirildi.