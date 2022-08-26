Son yıllarda dikimi ve tüketimi artan ’Japon erikleri’ Aydınlı üreticiler tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alırken, hasat edilen erikler boyutuna göre ayrıştırılarak soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Son yıllarda dikimi ve tüketimi artan ’Japon erikleri’ Aydınlı üreticiler tarafından tercih edilen ürünler arasında yer alırken, hasat edilen erikler boyutuna göre ayrıştırılarak soğuk hava depolarına gönderiliyor.

Geniş çeşit yelpazesi ile Japon eriği Mayıs ve Ekim ayları arasında üretimi yapılarak pazara sunuluyor. Diğer ülkelerin de meyve pazarında yüksek talep gören Japon erikleri soğuk hava deposunda 60-120 gün boyunca muhafaza edilerek hem iç hem de dış pazara sunuluyor. Aydın’da da Japon eriği mesaisi sürerken tarlalardan hasat edilen erikler boyutlarına göre ayrılarak saklanmak üzere soğuk hava depolarına gönderiliyor. Gün boyunca erik seçerek kasalayan işçiler de yaptıkları işten mutlu olduklarını belirterek eriğin kendileri için bir kazanç kapısı olduğunu ifade etti.

Boyutlandırdıkları eriklerin buzhanelere gittiğini oradan da peyderpey piyasaya dağıldığını ifade eden Aydın Korkmaz, "Bu erikleri burada boyutuna göre ayırıyoruz. Sonrasında kasalayarak uygun depolama yapılması için buzhanelere gönderiyoruz. Biraz yorucu bir iş gün boyu hareketli olmak durumundasınız. Ama olsun Allah sağlık versin ben hayatımdan memnunum. Çalışana iş çok ama Türkiye’nin her yerinde bu kadar iş yok. Hiç bir şey yapamazsan tarla, bahçe işi yapar. Genç nesil böyle işleri sıcaktan yada zorluktan dolayı pek beğenmiyorlar. Aslında çalışan, çalışkan olan herkes iş bulur" dedi.

"Kış aylarına kadar dayanıyor"

Toplanan eriklerin buzhanede kış aylarına kadar bozulmadan dayandığını belirten Emine Korkmaz da, "Bahçeden Japon eriği olarak tabir edilen siyah erikler toplanıyor. Boylarına göre seçip, piyasa isteyen yerlere veriyoruz. Buzhanedeki erikler de kışa kadar dayanıyor. Bu erikleri hem bahçede toplayanlar var hem de burada ayıklayıp kasalayanlar var. Bu iş her yönüyle bir ekmek kapısı. Uzmanlar mor ürünlerin sağlığa faydalı olduklarını söylüyorlar. Bu da sonucunda karpuz kavun gibi bir meyve. Yazın serin serin yemesi çok güzel oluyor" diye konuştu.