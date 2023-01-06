Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 75 kamu personeline elektronik kelepçe eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 75 kamu personeline elektronik kelepçe eğitimi verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada “Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin (ŞÖNİM) koordinesinde Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin’in katılımıyla ‘6284 sayılı kanun çerçevesinde elektronik kelepçe ile takibi yapılan mağdur şahsın vaka öyküsü’ hakkında tüm kamu kuruluşlarından katılan 75 personele bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir” ifadelerine yer verildi.