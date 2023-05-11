Aydın’ın Efeler ilçesinde Trafik Haftası çerçevesinde farkındalık etkinliği gerçekleştiren jandarma ve trafik ekipleri, trafik kuralları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Standı ziyaret eden minik öğrenciler ise eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde vatandaşlarda trafik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarına devam eden trafik ve jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği etkinliklerle vatandaşları bilgilendirdi. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında başlayarak bir hafta boyunca kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çalışmalarına hız veren Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri Efeler ilçesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Yayaların en çok kullandığı yerlerden birisi olan Sevgi Yolu’nda stant açan jandarma ve trafik ekipleri, vatandaşlara “Güvenli Trafik” konularında bilgilendirme yaptı. Trafik ışıklarına uyulması, emniyet kemerinin önemi gibi genel trafik kurallarının anlatıldığı etkinlikte, vatandaşların trafik kurallarına uymaları konusunda da daha dikkatli ve duyarlı olmaları temenni edildi. Trafikte kurallara uymanın hayat kurtardığına dikkat çeken ekipler, vatandaşların uyması gereken kuralları da hatırlatılarak farkındalık oluşturdu.

“İlkokul öğrencilerinden stant ziyareti”

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de Sevgi Yolu’nda kurulan standı ziyaret etti. Minik ziyaretçileri ile yakından ilgilenen jandarma ve trafik ekipleri, öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler verirken, ebeveynlerini araç kullandıkları esnada kontrol etmeleri ve kuralları hatırlatmaları istendi. “Tim Jandarma” hatıra panosunda fotoğraf çektiren minikler ayrıca trafik ve jandarma motorize ekiplerinin motorlarına binerek doyasıya eğlendi. Eğlenerek öğrenen miniklere ziyaret sonunda trafik boyama kitabı, yap boz ve kırmızı düdük hediye edildi.

Vatandaşlarda trafik bilincinin artırılması amacıyla okullarda gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlere ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ise bilgilendirmelere devam edileceği öğrenildi.