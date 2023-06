Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da jandarma teşkilatı 184’üncü yaşını düzenlenen törenle kutlarken, törende konuşan Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir; “Jandarma üstün vazife anlayışı ile görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur” dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın 184’üncü kuruluş yıldönümü, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği önünde Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir’in, Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başlayan programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir; “Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 184’üncü yıldönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 184 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur. Kahramanca, canı pahasına her türlü zor şartlarda en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden jandarma, emniyet teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Jandarma Teşkilatı’nın 184’üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, jandarma teşkilatının fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim” dedi.