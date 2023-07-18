Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2023 yılının ilk 6 ayında tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmazken, yapılan operasyonlarda yakalanan 1244 şüpheliden 62’si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında il genelinde Kaçakçılık, Organize Suçlar ile mücadele çalışmalarında 936 operasyonda yakalanan 1244 şüpheliden 62’si tutuklandı. Operasyonlarda, 256 adet bronz sikke, 759 adet altın sikke, 5 adet bilezik/yüzük, 78 adet tarihi obje, 10 adet dedektör, 12 adet tapu/senet, 780 adet diğer elektronik eşyalar, 320 adet elektronik sigara, 1120 adet elektronik sigara likiti, 11 bin 268 kilogram tütün, 1287 litre alkollü içecek ele geçirildi.