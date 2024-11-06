Aydın’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonlarda 6,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada bir gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda; muhtelif miktarlarda metamfetamin, kokain ve sentetik hap, 6 kilo 500 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Ayrıca operasyonda hakkında narkotik suçlardan aranma kararı bulunan 1, farklı suçlardan aranma kararı bulunan 6 şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli de yakalandı.