Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından ’1-7 Mayıs Trafik Haftası’ dolayısıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda ’Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz’ sloganı ile vatandaşlara, sürücü ve yayalara; temel trafik kuralları, trafik işaret levhaları karşıdan karşıya geçişler, okul geçidi ve yaya geçitlerinin kullanımı, bisiklet kullanımı, bisiklet kullanırken koruyucu malzemelerin önemi konularında eğitim verildi. Öğrencilere, ’Yolların Dili Projesi’ çerçevesinde temel trafik kurallara hakkında bilgilendirme yapıldı. Yol kontrol noktalarından geçen sürücüler ve yolculara da bilgilendirme yapılarak kolonya ve şeker ikramında bulunuldu. Öte yandan, ekipler tarafından kahvehane, pazar, sokak ve kalabalık meydanlarda gerekli çalışmalar yapılarak afişler asıldı. Jandarma ekipleri ayrıca trafik kazası mağduru vatandaşlar da ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.