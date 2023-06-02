Aydın’da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Köşk ilçesinde şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, şarjör, cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Ovaköy Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmada; durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinden; 1 adet tabanca, şarjör ve 7 adet mermi, 1 adet cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.