Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılında il genelinde gerçekleştirilen trafik faaliyetlerinde 1 milyon 69 bin 196 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılında il genelinde gerçekleştirilen trafik faaliyetlerinde 1 milyon 69 bin 196 araç kontrol edildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2022 yılında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde il genelinde 1 milyon 69 bin 196 araç kontrol edilirken, 370 araç yakalandı, 7 bin 378 da araç trafikten men edildi. Çalışmalarda, 35 bin 452 sürücüye ve araca cezai işlem uygulandı, 807 sürücü belgesi geri alındı ve 3 bin 557 sürücü trafikten men edildi. 106 bin 608 sürücü ve 45 bin 282 öğrenci ve yayaya trafik eğitimi veren ekipler, 6 bin 665 okul servis aracı kontrol ederek 110 servis aracına cezai işlem uyguladı. Öte yandan, 654 bin 340 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 965 şahıs da yakalandı.