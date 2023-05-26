Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehit aileleri belirlenen program çerçevesinde ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlerin emaneti olan aileleri özel günlerde ve normal zamanlarda sürekli olarak ziyaret edilmeye devam ediyor. Şehitlerin şehadet yıldönümlerinde ailelerinin yanı sıra şehitlerin kabirlerini de ziyaret eden ekipler dua ederek şehitleri anıyor. Şehit aileleri ziyaretlerinde ailelerin talep ve sorunlarını da dinleyen ekipler, taleplerin ilgili kurumlara ileterek çözüme kavuşmasını sağlıyor.