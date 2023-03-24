Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü öğrenci, öğretmen ve servis sürücülerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce ’Kaskımla Güvendeyim, Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın Projesi ve Trafik Dedektifleri’ çerçevesinde; Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi’nde, Söke Bağarası Mahallesi’nde toplam 128 sürücüye, Söke ilçesi Hürriyet İlköğretim ve Ortaokulu’nda, İncirliova ilçesi Dereağzı İlköğretim Okulu’nda, Nazilli İlçesi Fatih İlköğretim Okulu’nda, Kuşadası ilçesi Selim Eren İlköğretim Okulu’nda, Kuyucak ilçesi Şehit Tekin Durmaz İlköğretim Okulu’nda, Koçarlı ilçesi, Yeniköy Mahallesi’nde, Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’nde ilköğretim ve ortaokulunda eğitim gören toplam 379 öğrenci ve 11 öğretmene, trafik ışıkları, işaret ve levhalar, yaya yolları ve öncelikleri, emniyet kemeri, kaskın önemi, servise inme ve binme, servis içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi. 9 okul servis sürücüsü kontrol edilerek, uyması gereken kurallar konusunda bilgilendirildi.