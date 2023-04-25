Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde icra edilen devriye esnasında; ’kadına karşı tehdit’ suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 7 ay hapis cezası bulunan E.D., ’ 2 tehdit, 2 sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret ve kasten yaralama’ olmak üzere 5 suçtan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 6 ay 29 gün hapis cezası bulunan C.K., başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama’ suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay gün hapis cezası bulunan İ.A. ile adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 6 ay gün hapis cezası bulunan E.C.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.