Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında 6 bin 516 kişi sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın kent genelinde vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için yürüttüğü çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri kamu düzeninin sağlanması amacıyla 72 ekip ve 202 personel ile il merkezi ve ilçelerde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada; 70 metruk bina ve 229 umuma açık yer kontrol edildi. 6 bin 516 Türk vatandaşı ve 25 de yabancı uyruklu şahıs sorgusu yapıldı. Uygulama çerçevesinde, 36 Türk vatandaşı hakkında adli ve idari işlem yapılırken, 14 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.