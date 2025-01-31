Önemli ihracat ürünleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Aydın’da 2024 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 2 düşerken, ihracat yüzde 4 arttı.

Aydın’ın 2024 yılı ithalat ve ihracat rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre Aydın’da 2023 yılında 638 milyon 392 bin dolar olan ithalat rakamları, 2024 yılında yüzde 2’lik düşüşle 625 milyon 282 bin dolar oldu. Yine 2023 yılında 1 milyar 174 milyon 632 bin dolar olan ihracat rakamları ise 2024 yılında yüzde 4’lük artışla 1 milyar 224 milyon 687 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ithalat yüzde 57 düştü

Aydın’da 2024 Ocak-Aralık dönemlerinde en çok ithalat 84 milyon 447 bin dolar ile Ağustos ayında gerçekleştirilirken, en düşük ithalatın yapıldığı ay ise 19 milyon 402 bin dolar ile Kasım ayı oldu. Geçtiğimiz 2024 Aralık ayının ithalat rakamı da bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 57 oranlık bir düşüşle 21 milyon 919 bin dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında ihracat yüzde 1,5 düştü

Aydın’da 2024 Ocak-Aralık dönemlerinde en çok ihracat 124 milyon 823 bin dolar ile Ekim ayında gerçekleştirilirken, en düşük ihracatın yapıldığı ay ise 83 milyon 308 bin dolar ile Haziran ayı oldu. Geçtiğimiz 2024 Aralık ayının ihracat rakamı da bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1,5 oranlık bir düşüşle 113 milyon 104 bin dolar olarak gerçekleşti.