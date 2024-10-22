Aydın’ın Efeler ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli Bulvarı üzerinde itfaiye aracı ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan itfaiye aracı yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aydın - Denizli karayolu tek taraflı trafiğe kapandı.