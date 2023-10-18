Aydın’da yaklaşık 2 ay önce başlayan incir hasadı, yüksek rakımlı bahçelerdeki son incirlerin de hasat edilmesi ile sona erdi. Bu yıl incir sezonunda hava şartlarının normal, ancak sezon öncesi yaşanan kuraklık ve ileklemedeki sıkıntı dolayısıyla rekolte ve kalitede ciddi düşüş yaşayan üreticiler tek ümitlerinin fiyatlar olduğunu belirttiler.

Aydın’da Ağustos ayının sonlarına doğru rakımı düşük taban araziler ve ovadaki incir ağaçlarından başlayan incir hasadı, Ekim ayının ortalarında yüksek rakımlı bahçelerde bulunan incirlerin toplanması ile sona erdi. Son yılların rekolte ve kalite bakımından en sıkıntılı döneminin yaşandığını belirten Aydınlı incir üreticilerinden Gökhan Demircan, pek çok bahçede yaklaşık yüzde 50’ye varan rekolte düşüşü olduğunu belirtti. Her şeye rağmen bereket okuduklarını belirten Demircan üretmek için mücadele veren çiftçinin gayretinin görülmesi gerektiğini söyledi.