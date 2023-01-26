Aydın’ın Karacasu ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan yerüstü sulaması ikmali şebekesi yapılacak.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinin sulanmasına katkı sağlayan yerüstü sulaması ikmali şebekesi yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Karacasu’nun Güzelköy ve Çamköy mahallelerine arazi sulamasına destek olacak olan yerüstü sulaması ikmal şebekesi yapılacak. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, “Aydın Karacasu Güzelköy ve Çamköy Yerüstü Sulaması İkmali” için protokol imza töreni gerçekleştirdi. DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 2 mahallede toplam 2 bin 100 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Aydın Karacasu Güzelköy ve Çamköy Yerüstü Sulaması İkmali işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde Karacasu ilçesine bağlı Güzelköy ve Çamköy mahallelerinde 2 bin 100 dekar zirai arazinin sulanması için gerekli borulu sulama şebekesi ve sanat yapıları inşa edilecektir. Sözleşme bedeli 48 milyon 21 bin 21,21 TL olup, işin süresi 600 takvim iş günüdür” ifadelerine yer verildi.