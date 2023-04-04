Aydın tarımı için önemli barajlardan olan Adıgüzel ve Kemer barajlarının yenileme işi için hazırlanan protokol imzalandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın tarımı için önemli barajlardan olan Adıgüzel ve Kemer barajlarının sulamalarının yenileme ve planlaması yapılacak. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, “Adıgüzel ve Kemer Barajları Sulamaları Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri” için protokol imza töreni gerçekleştirdi. DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu tarafından imzalanan protokol çerçevesinde 126 bin hektar sulama yapmakta olan Adıgüzel ve Kemer Barajları sulamalarının yenilenmesi için planlama raporu hazırlanacak.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Adıgüzel ve Kemer Barajları Sulamaları Yenileme Planlama Mühendislik Hizmetleri işinin sözleşmesi Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu tarafından 3 Nisan 2023 tarihinde imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme çerçevesinde toplamda 126 bin hektar sulama yapmakta olan Adıgüzel ve Kemer Barajları Sulamalarının yenilenmesi için planlama raporu hazırlanacaktır. Sözleşme bedeli 6 milyon 744 bin TL olup, işin süresi 720 takvim iş günüdür” ifadeleri yer aldı.