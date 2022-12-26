Aydın’ın Efeler ilçesinde ’İller Arası Muay Thai 2022 Veda Kupası Maçları’ gerçekleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ’İller Arası Muay Thai 2022 Veda Kupası Maçları’ gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Aydın’ın ev sahipliğinde, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ’İller Arası Muay Thai 2022 Veda Kupası Maçları’ gerçekleştirildi. 10 spor kulübü ve 170’e yakın sporcunun katılım sağladığı müsabakalarda sporcular ringde dereceye girmek için mücadele etti. Müsabakalar sonunda minik-yıldız kategorisinde; 34 kg’da Hüma Tunç , 30 kg’da Derin Aksoy, 32 kg’da Mert Ege Kaya il birincisi olarak altın madalya, 51 kg’da Sude Kocaman il üçüncüsü olarak bronz madalya aldı. Gençler kategorisinde de 57 kg’da Barış Sütlübulak, 51 kg’da Hümeyra Miray Keçeli il birincisi olarak altın madalya aldı. 58 kg’da Tuana Kocaman ve 54 kg’da Şeyma Deniz il ikincisi olarak gümüş madalya aldı.