Aydın’da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ederken, uygulanan projelerle ilkokul öğrencilerinin spor ateşi de ortaya çıkarılıyor.

Aydın’da sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ederken, uygulanan projelerle ilkokul öğrencilerinin spor ateşi de ortaya çıkarılıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Spor Dalı Eğitimi projesi çerçevesinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler aralıksız devam ediyor. İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan projelerle öğrencilerin spor ateşi de ortaya çıkarılıyor. Spor oyunları antrenörleri eşliğinde gerçekleştirilen fiziksel etkinlikler de miniklere hem sporu sevdiriyor hem de geleceğin şampiyonlarının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Her çocuğumuzun kalbinde bir spor ateşi vardır bizim amacımız onu bulmak ve yanmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda Spor Dalı Eğitimi projesi çerçevesinde ilkokul 4. sınıflar ile fiziksel etkinlikler, spor oyunları antrenörümüz eşliğinde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.