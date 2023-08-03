Türkiye’de yeni sezonun ilk pamuk hasadında yine gelenek bozulmadı. Geçen yıl 2 Ağustos’ta Türkiye’nin ilk pamuk hasadını gerçekleştiren Söke’nin Doğanbey Mahallesi üreticilerinden Ali Karasu bu yıl da hasadını bir gün arayla 3 Ağustos’ta yaptı.

Pamukta ilk hasat sevinci Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi’nde yaşandı. Üretici Ali Karasu’nun pamuk hasat sevincine Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri ile odanın yönetim kurulu ve meclis üyeleri de ortak oldu. Sezonun ilk pamuğu sembolik fiyatla alındı.

Türkiye’nin pamuk ambarı Söke Ovası’nda pamukta hasat sezonu yaklaşırken, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi. Üretici Ali Karasu, ilk pamuk hasadının yine kendilerine nasip olmasından dolayı duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.