Aydın Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Aydın genelinde planlanan ve devam eden projelerin ele alındığı toplantıda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi.

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Canbolat, hedefe ulaşmak için birlik ve beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek, Aydın’ın gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Toplantı, kurum temsilcilerinin kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunumlarının ardından sona erdi.